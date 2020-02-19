Kavala'nın avukatından Erdoğan'ın "Beraat ettirmeye kalktılar" sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi Davası’ndan beraat eden ve 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala hakkında “Bir manevra ile onu beraat ettirmeye kalktılar” sözlerinin ardından Kavala'nın avukatı Prof. Köksal Bayraktar açıklama yaptı. Bayraktar, "Cumhurbaşkanı'nın beyanda bulunması ne kadar doğru?" diye sordu. Bayraktar, Kavala hakkında verilen gözaltı kararıyla ilgili olarak "Yeni tahliye edilen, 2.5 yıldan bu yana davası sürüp de beraat eden bir kimseye ‘Hayır, siz cezaevi dışına çıkamazsınız’ denilmesi doğru değil. Bu insan haklarının ihlalidir." dedi.

Tükenmez Haber'den Denizcan Akar'a konuşan Bayraktar, Erdoğan'ın sözlerinin ardından “Osman Kavala ilgili bir karara Cumhurbaşkanı’nın beyanda bulunması ne dereceye kadar doğru?” dedi.

2.5 yıldır cezaevinde olan Kavala hakkında önce beraat kararı daha sonra gözaltı kararı çıkmasını değerlendiren Bayraktar, Yeni tahliye edilen, 2.5 yıldan bu yana davası sürüp de beraat eden bir kimseye ‘Hayır, siz cezaevi dışına çıkamazsınız’ denilmesi doğru değil. Bu insan haklarının ihlalidir. Aynı savcı 15 gün sonra çağıramaz mıydı, bu ne sürat?" diye soran Bayraktar, hürriyete yeni kavuşmuş birine ‘soğuk duş’ yaptırıldığını belirterek bunun insan ilişkilerine uygun bir davranış olmadığının altını çizdi." dedi.

"Düğününüze gelip annenizin vefat ettiğini söylesem nasıl karşılarsınız? "

Bayraktar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kaydetti: "Sınıfı geçmiş bir insana ‘1 sene önce senin bütünlemen vardı, gel o imtihana da gireceksin’ diyorlar. 1 ay, 15 gün, 1 hafta sonra çağıramaz mıydı? Mutlaka o gece çağırması şart mı? Böyle bir şey olamaz. Bir yönetim sanatı var bu dünyada. Düğününüze gelip annenizin vefat ettiğini söylesem nasıl karşılarsınız? Böyle şey olur mu? Bileti hazır, uçağı hazır yurt dışına gidiyor öyle mi? Böyle bir şey yok ki. Nereden çıkıyor bunlar? Soruşturma var, tahliye kararı var bununla ilgili. Bu davranış, toplumsal yaşayış ilkelerine aykırı."