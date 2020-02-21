Kavala'nın avukatı Koyuncu: AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan cübbe giydi

Gezi Direnişi davasından beraat ettikten sonra 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala’nın avukatlarından İlkan Koyuncu, “AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cübbe giymiş, müvekkilim hakkında tutuklama kararı vermiştir” dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında “Bir manevra ile beraate kalktılar” demişti.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar, yargı reformu yürürlüğe girdiğinde 15 Temmuz soruşturması ile ilgili tahliye kararı aldıklarını belirterek “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kararı çıkartmıştı. İkinci önemli konu AİHM’in kararının 154 ve 155. paragrafı doğrudan doğruya dünkü (önceki günkü) olayla ilgili. Orada da tutukluluğun sözleşmeye aykırı olduğunu söylüyor. Biz AİHM’ye iki tutukluluk hali için de müracaat ettik. İki dosyadan tutukluluğu insan haklarına aykırı buldu mahkeme” dedi. Yargıda bazı kuralların olduğunu söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti: “Mahkeme kararları, yargı kararı hem kesindir hem soyut olarak insan ona tam olarak inanır. Bir inanç yaratır ve bu inanç ona güven verir. Bizde bu da ihlal edildi. Mahkemenin kararına saygı göstermeleri lazımdı. Biz bir hukuk mücadelesi verdik. Onların tüm dosyaları incelediğine eminim. Duruşmalar büyük bir mücadele ile geçti. Onların kararına itimat etmek gerekirdi. Yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına aykırıdır. Bundan sonra yargı nasıl bağımsız olabilir? Korku altında karar verilebilir mi?” Avukat Şahin Mengü de Kavala’ya yapılanların hukukta bir izahının olmadığını ifade ederken Cumhurbaşkanı’nın, açıklamalarıyla ikinci tutuklama emrini verdiğini söyledi.