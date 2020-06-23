Kavala için karantina operası: Osman ile Salyangozlar

Gezi Parkı davasında 2 yıl 4 ay tutuklu kalan, beraat ve tahliye kararı verildiği gün, 15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala için 'Osman ile Salyangozlar' başlıklı belgesel hazırlandı.