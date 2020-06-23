Kavala için karantina operası: Osman ile Salyangozlar

Gezi Parkı davasında 2 yıl 4 ay tutuklu kalan, beraat ve tahliye kararı verildiği gün, 15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala için 'Osman ile Salyangozlar' başlıklı belgesel hazırlandı.
Kavala'nın serbest bırakılması hareketine destek için operayı izleme çağrısında bulunulan açıklamada, "İnsan haklarının yılmaz savunucusu, kültürün, barış ve kardeşliğin tavizsiz destekçisi, hayırsever Osman Kavala bir dizi yalan ve iftira nedeniyle Türkiye’de yüksek güvenlik cezaevinde neredeyse 1000 gündür hapis. 'Osman Bey ile Salyangozları' operası ona ve #osmankavalayaözgürlük kampanyası için yazılmıştır. Bütün dostları #OsmanSnails videosunu izlemeye çağrıdır” denildi.