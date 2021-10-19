Kavala açıklaması sonrası Dışişleri'ne çağrılan diplomatik misyon şeflerine yaptıkları açıklamanın 'hadsiz' ve 'kabul edilemez olduğunu' söylendi

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şeflerine 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin yaptıkları açıklamanın "hadsiz" ve "kabul edilemez olduğunu" söylendi.

Görüşmeyi Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı gerçekleştirdi.

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyen bir açıklama yayımlamıştı.