Kavaklıdere Michelin yıldızlı restoranlarda

Amsterdam'da 12 Ekim'de gerçekleştirilen tadım sonucunda Kavaklıdere Şarapları'nın bazı ürünlerinin dünyanın en prestijli restoranları olan Michelin yıldızlı restoranlarında servis edilmesine karar verildi.



Michelin yıldızlı şeflere Vin-art, Egeo, Pendore, Cotes d'Avanos ve Tatlı Sert'in içinde bulunduğu tadım yapıldı. Tadım sonucunda Hollanda'daki Mıchelin yıldızlı restoranların menüsüne seçilen şaraplar, daha sonra 17 Michelin şefinin hazırladığı mönülerle eşleştirilen yemekte sunuldu. Tadım sonucunda, Kavaklıdere şaraplarının 10 ürününün Michelin yıldızlı restoranların mönüsüne girdi.



Başman: Kaliteli şarap için kaliteli üzüm şart



Kavaklıdere Şarapları Murahhas Azası Ali Başman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şarap yapımında en önemli ham maddenin üzüm olduğunu vurgulayarak, kaliteli bir şarap yapmak için muhakkak kullanılan üzümün de kaliteli olması gerektiğini söyledi.



Başman, kaliteli üzüm üretimi için toplam 5 bin 500 dönümlük, Kapodokya, Ege, Elazığ, Kırşehir, Denizli ve Ankara Akyurt'ta olmak üzere toplam 7 bölgedeki bağlarında yetiştirdikleri üzümlerle ürettikleri şaraplarla Avrupa yolunda ilerlediklerini anlattı.



Ali Başman, Kavaklıdere ürünlerinin Michelin yıldızlı restoranlarda servis edilmesinin Türk şarap sektörünün tanıtımını da büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Bu arada, Avrupa başta olmak üzere, Amerika ve uzak doğuya ihracat yapan Kavaklıdere Şarapları, Anadolu şaraplarını yurt dışında tanıtmak için uluslararası fuarlara, profesyonel tadımlara ve uluslararası şarap yarışmalarına katılım sağlıyor.



Tanıtım çalışmaları kapsamında, hasat bittikten sonra her yıl bahar aylarında Bordeaux'da yapılan ve henüz piyasaya çıkmamış, olgunlaşmakta olan şarapların en önemli şarap yorumcuları tarafından kritike edildiği ve ticari rayiçlerinin belirlendiği “Bordeaux en Primeurs” tadımına bu yıl Türkiye'den Kavaklıdere şarapları katıldı. Nisan ayında Bordeaux'da 4 gün süren tadım sonucu dünyanın en önemli şarap profesyonelleri Cotes d;Avanos ve Pendore 2008 şaraplarını olgunlaşma sürecinde tattılar. Bu şarapların tadım notları yıl boyunca “In Vino Veritas” başta olmak üzere uluslararası şarap basınında yer aldı.



2 yılda bir Fransa Bordeaux'da düzenlenen ve şarap fuarları içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan Vinexpo şarap fuarına 1991 yılından bu yana tek Türk şarap firması olarak Kavaklıdere katıldı.



Amerika pazarında uzun yıllardır yer alan Kavaklıdere, 6 Ekim'de Hudson nehrinde teknede yapılan ve dünya pazarının öne gelen şaraplarının bulunduğu bir tadımda, yeni markalarını ve yeni rekoltelerini yaklaşık 250 kişilik davetli kitlesine tanıttı.



Michelin Restoran nedir?



1955 yılından bu yana özel bir katologla yayımlanan Michelin yıldızlı restoranlar, Michelin tarafından tamamen gizli yapılan denetimlerle denetleniyor ve Michelin yıldızı restoranlar için büyük bir prestij olarak kabul ediliyor. Bu listeye girebilmek için iyi yemek dışında, dekor, servis gibi hizmetlerde değerlendiriliyor.



Üstün kaliteli restoranlar olarak kabul edilen Michelin restoranlar da üç yıldız kullanılıyor. Tek yıldız "kendi kategorisinde çok iyi bir restoran", iki yıldız “mükemmel pişirme, özel bir yolculuk” ve 3 üç yıldız ile “istisnai mutfağı” ifade ediliyor.