Kavak Yelleri'nde Efe geliyor Güven gidiyor

T24 - Gençlik dizisi Kavak Yelleri’nde yeni bölümler sürprizlere gebe... Yönetmenle kavga ettiği için diziden çıkarılan Dağhan Külegeç geri dönüyor ama onun ayrılmasıyla ekibe katılan Sarp Apak diziye veda ediyor.



Kanal D’nin üç yıldır reyting rekoru kıran gençlik dizisi ‘Kavak Yelleri’nin önümüzdeki günlerde yayınlanacak bölümü sürpriz anlara sahne olacak.



Önceki yıl dizinin yönetmeni Jale İncekol’a sandalye fırlattığı için senaryo gereği öldürülerek kadrodan çıkarılan Dağhan Külegeç yeniden dizi ekibine katılacak. Ama başrolde oynayan bir oyuncu ekipten ayrılacak!