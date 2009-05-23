Kavaf'tan Sakarya ve Düzce'de denetim baskını

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, çocukların en iyi şartlarda yaşamaları için, gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

İstanbul'daki programı için yola çıkan Devlet Bakanı Kavaf, önce Düzce'de ardından da Sakarya'da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı çeşitli kuruluşlarda önceden haber vermeden incelemelerde bulundu.



Düzce Çocuk Yuvasını ziyaret eden Kavaf, nöbetçi öğretmenlerden kuruluş hakkında çeşitli bilgiler alarak, yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla bir süre sohbet etti. Daha sonra Düzce Erkek Yetiştirme Yurdunu da gezen Kavaf, Düzce Sosyal Hizmetler Kurumu İl Müdürü Mustafa Işıklı'dan faaliyetler konusunda bilgi aldı. Yetiştirme yurdunun mutfağını, yatakhanelerini, ortak yaşam alanlarını inceleyen Kavaf, çocukların sabah kahvaltısı hakkında aşçılardan bilgi aldı.



Düzce'deki temaslarının ardından Sakarya'ya gelen Kavaf, 18 Mayısta çıkan yangında hasar gören Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdunda kalan çocukların yerleştirildiği Sakarya Yaşlılar Huzurevini ziyaret etti.

Sakarya Valisi Hüseyin Atak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve beraberindeki milletvekilleriyle çocuklarla kahvaltıda bir araya gelen Kavaf, çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocukların voleybol ve basketbol oynayacağı alanların bulunmamasını söylemeleri üzerine kavaf, gerekli sportif alanların inşa edilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

Huzurevinde kalan yaşlılarla da görüşen Kavaf, çocukların kaldığı prefabrike binalarda çocuklarla basına kapalı olarak sohbet etti. Kavaf, ziyarette yaptığı konuşmada yetiştirme yurtlarında kalan

çocukların kimsesiz olmadığını belirterek, "çocuklarımızın annesi ve babaları bizleriz. En iyi şartlarda yaşamaları için gereken her şey yapılacaktır" diye konuştu.

Kavaf, huzurevi ziyaretinin ardından İstanbul'a hareket etti. Bu arada, Sakarya'da, Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdunda 18 Mayısta çıkan ve 14 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuğunun öldüğü yangınla ilgili olarak idari ve adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yangında hasar gören binanın yerine, yeni bir binanın yapılacağı kaydedildi.

