-KAVAF: S.P.'Yİ GÜVENLİ BİR YERE TAŞIYACAĞIZ KASTAMONU (A.A) - 27.07.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Van'ın Saray ilçesinde 15 Temmuzda eşi tarafından darp edilen ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam eden S.P'yi, hastaneden çıktıktan sonra çocuklarıyla güvenli bir yere taşıyacaklarını söyledi. Bakan Kavaf, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kastamonu'da AK Partililerce karşılandı. Kavaf, ziyaret ettiği Kastamonu Valisi Mustafa Kara'dan kentle ilgili bilgi aldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavaf, kamuoyunda ''taş atan çocuklar yasası'' olarak bilinen kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden çıkan çocukların tekrar topluma kazandırılmasıyla ilgili çalışma yapılıp yapılmadığı yönündeki soru üzerine şunları söyledi: ''Yasanın en son çıkmış haliyle tahliye edilen çocukların rehabilitasyonu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) verilmiyor. Yasa çıkarken önergeyle orada bir değişiklik yapıldı. O düzenlemeyi Adalet Bakanlığı kendi içinde yapacak. Bu arada bize düşen bir sorumluluk olursa ne gerekiyorsa yaparız.'' -AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE- Bir başka soru üzerine de Kavaf, aile içi şiddetle mücadele konusunda ülke olarak en ileri düzeyde yasal düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Bakan Kavaf, dünyanın birçok ülkesinde de psikolojik sorunları olan kişilerin ''dehşet saçtığını'' belirterek, ''Bu, dünyanın hemen her ülkesinde oluyor ama 'orada var, bizde de olması normal' anlamında söylemiyorum bunu. Mücadelemiz devam ediyor. Olumsuz sonuçları en aza indirmek hedefindeyiz. Tabii asla sıfır olmayacak. Çünkü her zaman şiddete eğilimli, psikolojisi bozuk insanlar toplumların içinde vardır ve bunlar şiddet yaratır'' diye konuştu. Bakan Kavaf, bir soru üzerine de Van'ın Saray ilçesinde 15 Temmuzda eşi tarafından darp edilen ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam eden S.P'nin, daha önce de şiddete uğradığını ve kendisinin çocuklarıyla birlikte koruma altına alındığını hatırlatarak şöyle konuştu: ''Ancak daha sonra kendisi, eşinin yanına dönmek istemiş. Bu konuda yazılı beyanı var. Korumamız altına aldığımız süre içerisinde bir sosyal hizmet uzmanımız, kendilerine sürekli refakat ediyordu ve uzmanımızın, 'eşinin yanına dönmesi sakıncalıdır' şeklindeki raporuna rağmen kendisi, dönmek istediği yönünde beyanda bulundu. Bunun üzerine savcılık da, hakim de 'eşinin yanına dönmesi uygundur' şeklinde bir karar verdi. Biz orada bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, ancak buna rağmen kendi iradesiyle dönmek istediğinde bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kendisi hastaneden çıktıktan sonra, yine çocuklarıyla beraber güvenli bir yere taşıyacağız.''