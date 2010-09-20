-KAVAF: KALİTELİ EĞİTİM GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN GARANTİSİDİR DENİZLİ (A.A) - 20.09.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, "elbette kalkınmanın en temel unsuru olan çağdaş, kaliteli eğitim, büyük ve güçlü Türkiye'nin garantisidir" dedi. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla Denizli Ticaret Borsası İlköğretim Okulu ek derslik açılışına katılan Kavaf, burada yaptığı konuşmada, yeni bir eğitim yılına başlarken yaşanan heyecanı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Düzenlenen törenin kendisini 10 yıl öncesine götürdüğünü söyleyen Kavaf, öğretmenlik yaptığı yıllardaki heyecanı yeniden yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilere, ''Sevgili çocuklar sizlere bakarken hep kendi çocukluğumun özlemini ve sizin adınıza, sizin geleceğiniz adına sizin heyecanınızı yaşıyorum'' diyerek hitap eden Kavaf, öğretmenlerin vermiş oldukları hizmetle Türkiye'nin mutlu ve aydınlık geleceğinin temellerinin okullarda atıldığını kaydetti. Kavaf, öğretmenlerin gösterdikleri her çabanın, Türkiye'nin geleceğini aydınlatan çok önemli bir ışık olduğunu vurgulayarak, ''Elbette kalkınmanın en temel unsuru olan çağdaş, kaliteli eğitim, büyük ve güçlü Türkiye'nin garantisidir'' dedi. Türkiye'nin nüfusunun genç olmasıyla övünen bir ülke olduğunu, bununla övündüklerini belirten Kavaf, ''İnsan gücünün, insan potansiyelinin büyük zenginlik olduğuna inanıyoruz. Ancak genç nüfusumuzu iyi eğitebilirsek yüksek katma değer üreten insanlar haline gelirsek bu bizim için zenginlik olacaktır. Bu anlamda kaynaklarımızın büyük bir kısmını eğitim hizmetlerine harcıyoruz'' diye konuştu. Kavaf, öğrenci ve öğretmenlere ''Sevgili çocuklar sizden beklentimiz öncelikle vatanını, milletini seven, kendine ve insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden iyi birer insanı olmanız, sonra başarılı olmanız. Çok değerli öğretmenlerimiz çocukların bu hasletleri kazanması noktasında sizden beklentilerimiz öncelikle çocuklarımızı iyi insan olarak, kendisiyle toplumla barışık, dünyayla barışık, rekabet edebilen iyi insan olarak yetişmeleri noktasında yardımcı olmanızdır'' tavsiyesinde bulundu. Konuşmasının ardından Denizli Ticaret Borsası İlköğretim Okulu ek derslik açılışını gerçekleştiren Kavaf, 4. sınıf öğrencilerinin dersine katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kavaf, fotoğraf çektirdi. -SALDIRIDA YARALANAN ZEYNEP'İN DURUMU - Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Devlet Bakanı Kavaf, 'Hakkari'de 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralı kurtulan 3 kişiden Zeynep'in durumu konusunda bundan sonra ne yapılabilir?' sorusuna ''Akrabaları bize, bizim kurumlarımıza verme noktasında ikna olurlarsa, kabul ederlerse biz Zeynep'i derhal SHÇEK bünyesine alırız. Biliyorsunuz yasa gereği akrabalarının buna karar vermesi gerekir. Yani onların onayı olmadan, kabulü olmadan biz alamıyoruz. Onun dışında biz sosyal hizmetler uzmanlarımız da hastanede refakat ediyorlar. Sorun yok'' şeklinde cevapladı. Kavaf, ''Koruyucu aile konusunda talep var mı?' sorusuna ise ''Talep var'' karşılığını Buradaki programının ardından hayırsever işadamı Orhan Abalığolu tarafından yaptırılan ve bu eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan Orhan Abalıoğlu Meslek Lisesinde incelemelerde bulundu. Kavaf, burada Anadolu Teknik Lisesi 1. sınıf öğrencilerine hitaben ''Sizden ilk olarak iyi birer insan olarak yetişmenizi istiyorum. Daha sonra başarı bekliyorum. Bu sıralardan ve sizin aranızdan nice Orhan Abalıoğlu'lar çıkacak ve okullar yaptıracak'' dedi.