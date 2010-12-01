-KAVAF: HOCAM BAŞBAKANIMIZDIR DENİZLİ (A.A) - 01.12.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, siyasetteki hocasının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Bakan Kavaf, Denizli'de Kadın Gelişim ve Kültür Derneği (KAGED) tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye konuk olarak katıldı. Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, İl Emniyet Müdürü Atilla Çınar ve çok sayıda KAGED Derneği üyesi kadının izlediği söyleşide Bakan Kavaf, hayatında iz bırakan olayları anlattı. Çeşitli dershane ve okullarda 14 yıl öğretmen olarak görev yaptığını belirten Kavaf, hayatı boyunca zamanını iyi kullanmaya gayret gösterdiğini ve iş disiplininden taviz vermediğini kaydetti. İnsanların üretimin katma değerden birikiminden, enerjisinden mutlaka faydalanmak, kullanmak gerektiğini vurgulayan Kavaf, şöyle konuştu: ''İstersek bir işe başlayalım veya bir sosyal sorumluluk üstlenelim mutlaka herkesin elinden birisi tutmuştur, davet etmiştir, destek olmuştur. Ama sonrasında onun içini doldurmak, kendi ayakları üzerinde durması, orada başarılı olmak, kendi yeteneğine, performansına kalmış bir şeydir. Bu anlamda siyasete ben girdim. Elbette benim elimden tutanlar, destekleyenler oldu. Sonrasında içini doldurduk ve tabii ki bu ekip ruhu ile yapılması gereken bir iş, ekip işidir ve siyasetteki hocam Genel Başkanımız, Başbakanımızdır. Çünkü ben bir siyasi partide teşkilatın en üst noktasından başladım. Bu bir risktir aslında. Orada Sayın Genel Başkanımla çok yakın çalışma fırsatımız oldu. Genel Başkanımız gençlik kollarında yetişmiş, siyaseti çok iyi bilen birisi hakikaten. Teşkilatçılığı da ondan öğrendim. Siyasetin birçok tanımı vardır ama siyaset insan kazanma ve insan kazandırma sanatıdır. Siyasette üstlendiğim misyonda, Türkiye iyi yetişmiş kadın potansiyelin eğer ilgi duyuyorsa siyasete kazandırılması, bu çerçevede siyasete ilgi duyan ve siyaset yapmak isteyen kadınları 5 yıl boyunca siyasete kazandırmak için mücadele ettim. Bu anlamda ilgi duyan, potansiyeli olan insanların elinden tutmaya çalışıyoruz.'' -''SİYASET SAHADA YAPILAN BİR İŞ''- Siyasetin masa başında değil, sahada yapılan bir iş olduğuna dikkati çeken Devlet Bakanı Kavaf, şöyle devam etti: ''İktidardaysanız, hükümetimizin icraatlarını paylaşacaksınız insanlarla. Bunu yaparken aynı zamanda toplumsal talepleri alıp bunun hükümet icraatlarına dönüşmesini sağlayacaksınız. Bunlar ancak sahada insanlarla iletişim kurmakla mümkün. Diğer taraftan teşkilatınız Türkiye'nin dört bir yanında partinizi teşkilatlandırmak ve örgütlendirmek gibi bir sorumluluğunuz var. Bunu masa başında işte bir kısım potansiyel adaylarını önünüze çağırarak, onları orada görerek sağlıklı bir şekilde değerlendiremezsiniz, sağlıklı bir teşkilat kuramazsınız. Bu iş sahada yapılan bir iş. İnsanlarla birebir yüz yüze görüşmeniz gerekiyor. Sadece parti teşkilatında binanın içerisinde değil, onun dışında caddede sokakta yürüyüp, esnafla görüşmek, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek gerekir. Ancak yeni insanlar tanıyarak, onları siyaset kurumu içerisine davet ederek, kazandırarak bu süreci canlı tutabilirsiniz. Siyaset bu şekilde yapılıyor. Sağlıklı olanı, en doğru olanı bu. Biz hep bunu yaptık.'' İnsanları ikna etmeye çalışırken zor anların yaşandığını, herkesin beklentisinin farklı olabileceğini ifade eden Kavaf, ''Bir gün Çameli'nin pazar yerinde seçim çalışması yaparken broşür dağıtıyordum. Kadın bana 'Broşür dağıtacağına şuradan iki kilo domates al da bir faydan dokunsun' dedi. Pazar yerinden çıkarken kollarım domates, patlıcan poşetleriyle dolmuştu'' diye konuştu. Bakanlığı sürecinde gitmediği sadece 18 il kaldığını bildiren Kavaf, bakanlığından önce Türkiye'yi 5 kez ilçeler dahil dolaştığını sözlerine ekledi. KAGED Başkanı Nurcan Dalbudak da söyleşide yaptığı konuşmada, kadınların imkan verildiğinde birçok yere gelebildiğinin görüldüğünü, bunun bir örneğinin Bakan Kavaf olduğunu söyledi. Etkinlikte, KAGED tarafından Bakan Selma Aliye Kavaf'a bir sürpriz yapıldı. Bakan Kavaf ile birlikte öğretmenlik yapan meslektaşları Kudret Coşkun ve Dilek Zeybek, sahnenin arkasından Bakanın yanına geldi. Bakan Kavaf, eski öğretmen arkadaşlarının geçmiş Öğretmenler Günü'nü kutladı.