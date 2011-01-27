Kavaf, eşit temsili kabul etmedi!

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Toplantıda konuşan Selma Aliye Kavaf, , bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmasının ancak o toplumda kadının statüsünün yükseltilmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Daha sonra basına kapatılan toplantının ardından Milliyet’e konuşan DSP milletvekili Jale Ağırbaş ise şunları kaydetti:“KADER’in, 275 Kadın Meclis’e gibi bir slogan ile yeni bir projesi var. Toplantıda Ak Parti’nin kadın konusuna yaklaşımının farklı olmadığını gördük. Yüzde 50 kadın kotası deniyor ancak dünyada artık pariteden bahsediliyor. Bu, bir vatandaşlık hakkı olarak görülüyor. Fransa gibi ülkelerde parite uygulaması olmazsa partilere ceza veriliyor. Sayın Kavaf, konuyu hafife alıyor bence. Toplantıda ‘Bir parti, eğer daha çok oy alabilecekse orada neden kadın aday göstersin? Bu bir realite, bir gerçek’ dedi. Ak Partili kadın milletvekilleri, ‘Bunu İstanbul’da yapabilirsiniz ancak Trabzon’da yapamazsınız’ dediler. O zaman tüm kadınlar evde otursun.Seçilmiş kadınlar olarak konuya böyle bakamayız. Ak Parti’deki genel yaklaşım bu. Özellikle istihdamdan kadınların çekildiği bir dönemde bu kafayda daha da geriye gidilir.”