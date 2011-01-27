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Politika

Kavaf, eşit temsili kabul etmedi!

KADER, eşit temsil ve anayasa sürecinde birlikte neler yapılabileceği konusunu ele alan bir toplantı düzenlendi

27 Ocak 2011 02:00

T24 - Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER) tarafından, dün 2011 genel seçimlerine doğru eşit temsil ve anayasa sürecinde birlikte neler yapılabileceği konusunun ele alındığı bir toplantı düzenlendi

Toplantıda konuşan Selma Aliye Kavaf, , bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmasının ancak o toplumda kadının statüsünün yükseltilmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Daha sonra basına kapatılan toplantının ardından Milliyet’e konuşan DSP milletvekili Jale Ağırbaş ise şunları kaydetti: 

Kadın Bakan kadınları üzdü

“KADER’in, 275 Kadın Meclis’e gibi bir slogan ile yeni bir projesi var. Toplantıda Ak Parti’nin kadın konusuna yaklaşımının farklı olmadığını gördük. Yüzde 50 kadın kotası deniyor ancak dünyada artık pariteden bahsediliyor. Bu, bir vatandaşlık hakkı olarak görülüyor. Fransa gibi ülkelerde parite uygulaması olmazsa partilere ceza veriliyor. Sayın Kavaf, konuyu hafife alıyor bence. Toplantıda  ‘Bir parti, eğer daha çok oy alabilecekse orada neden kadın aday göstersin? Bu bir realite, bir gerçek’ dedi. Ak Partili kadın milletvekilleri, ‘Bunu İstanbul’da yapabilirsiniz ancak Trabzon’da yapamazsınız’ dediler. O zaman tüm kadınlar evde otursun. 

Seçilmiş kadınlar olarak konuya böyle bakamayız. Ak Parti’deki genel yaklaşım bu. Özellikle istihdamdan kadınların çekildiği bir dönemde bu kafayda daha da geriye gidilir.”


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