Kavacık'ın çığlığı meclis gündeminde

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, DHA\'nın gündeme getirdiği İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık Köyü\'nde yetişen ve dünyaca ünlü üzüm bağlarındaki çevre kirliliğini meclis gündemine taşıdı. Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle bir soru önergesi de veren CHP’li Beko, meclis konuşmasında da durumun önemine dikkat çekti.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, DHA\'nın gündeme getirdiği İzmir\'in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık Köyünde yetişen ve dünyaca ünlü üzüm bağlarındaki çevre kirliliğini meclis kürsüsüne taşıdı. Beko, \"İzmir\'in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık köyünde çıkarılan mermer nedeniyle köyün üzerini ve meşhur Kavacık üzümü diye bilinen üzüm bağlarını büyük bir toz bulutu kaplamaktadır. Bu durum nedeniyle köy ve civarında büyük bir çevre kirliliği ve olumsuz sağlık koşulları oluşmakta. Aynı zamanda toprak gözeneklerindeki azalma sonucu tarım alanlarında verim düşmekte ve bu durum bölgede ekonomik kayba neden olmaktadır\" dedi.

\'OLUMSUZ ÇED RAPORUNA RAĞMEN AÇILAN MERMER OCAĞI VAR MIDIR?\'

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması talebiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

\"Bölgede kaç adet mermer ocağı bulunmaktadır, kaçı ruhsatlandırılmıştır, kaç mermer ocağı ruhsat alımı için başvurmuştur? Ruhsat alımı sırasında ÇED raporları alınmış mıdır? Bu raporların sonuçları nelerdir, olumsuz ÇED raporuna rağmen açılan mermer ocağı var mıdır? Bölgede bulunan mermer ocakları için hangi sıklıkta denetimler yapılmaktadır? Bu denetimlerin sonuçları nelerdir? Bölgede bulunan tarım alanlarına ve yeraltı sularına dair gerekli ölçümler yapılmakta mıdır? Öyleyse sonuçlar nedir? Zarar gören tarım alanları ve ürünlerle ilgili bir tasarrufunuz olacak mı? Çok ince bir yapıya sahip olan toz atıkların kuruduktan sonra havada uçarak insanlarda ve tüm canlılarda akciğer solunum yollarının tıkanmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kanser vakalarının artması muhtemeldir. Bu konuda bir önlem alınmakta mıdır?\"



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