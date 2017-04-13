Kauder: Türkiye'de Hristiyanların durumu kabul edilemez

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Paskalya Bayramı nedeniyle Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, İslam dünyasına dini hoşgörü çağrısı yaparak Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

CDU Meclis Grup Başkanı Kauder, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye’de yaşayan Hristiyanların yıllardır kabul edilemez durumda olduğunu söyledi. Kauder, "Erdoğan'ın düşünce ve basın özgürlüğüne bugünkü yaklaşımı gibi eskiden de Hristiyanların haklarına karşı aynı tutumu" sergilediğini ifade etti.

"Hristiyanlar Türkiye’de uzun süredir öyle ya da böyle açık şekilde ayrımcılığa uğruyor” şeklinde konuşan Kauder, kiliselere din adamı yetiştirme hakkı verilmemesini örnek gösterdi.

"AB üyeliği mümkün görünmüyor”

Türkiye'nin farklı alanlarda AB'den uzaklaştığını da belirten Kauder, “Sadece Hristiyan azınlığa yönelik tutum nedeniyle dahi Türkiye, şu sıra bir AB üyeliğini hesaba katmamalı” şeklinde konuştu.

"Din özgürlüğünün ayaklar altına alındığı bir yerde, diğer özgürlüklerin sağlanamayacağını" belirten Kauder, bu nedenle din özgürlüğü için mücadele etmenin önemli olduğunu kaydetti.

"İslam dünyası radikallere karşı durmalı"

Kauder, dünya genelindeki Müslümanlara da çağrı yaptı. "İslam içinde maalesef açıklar var” şeklinde konuşan Kauder, "fanatik IŞİD örgütünün eylemlerini Kuran'a dayandırdığını" ifade etti.

Volker Kauder, "böylesi sapkın öğretilere, İslam'ın dini otoriteleri tarafından karşı çıkılması gerektiğini kaydetti. "İslam dininin önde gelen isimlerinin, kendi dinlerine leke sürülmesine karşı olmaları gerektiğine” dikkat çeken Kauder, İslam dünyasının radikalleşmek isteyenlere karşı durması gerektiğini söyledi.

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DW/dpa/GA/HS