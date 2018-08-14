Kauçuk yaprakları, tuvali oldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde deniz canlılarının kalıntılarını kullanarak yaptığı tablo ve heykellerle tanınan ressam Nedim Celkan (73), bu kez tuval olarak kauçuk yapraklarını seçti. Yaprakların üzerine yapılan yağlı boya resimler, beğenildi.

Uzun yıllar sinema afişleri ve matbaa ressamlığı yaptıktan sonra balıktan ahtapota, deniz kabuklarından su yosunlarına kadar pek çok deniz canlısından tablo ve heykeller yapan Nedim Celkan, bu kez kauçuk bitkisinin yapraklarını tercih etti.

Tablo ve heykellerinde ana malzeme olarak kullandığı deniz ürünleri azalınca kauçuk bitkisi yaprakları üzerine denemeler yaptığını ifade eden Celkan, \"Başlangıçta nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını bilmiyordum. Kauçuk yaprakları üzerine, bir dizi işlemin ardından resimler yapmaya başladım. Sonuç beni mutlu etti. Çevremdekiler de beğendi. Yaprağın her iki yüzüne resimler yapıyorum. Böylece, tabloların sergileneceği ev ve işyerlerinin değişen dekorlarına uygun olarak, farklı yüzleri kullanmak mümkün oluyor. Veya içinde bulunduğunuz mevsime göre, kar manzarası yerine yaprağın arka yüzündeki bahar manzarasını çevirip, ortamı değiştirebiliyorsunuz\" diye konuştu.

Datça Belediyesi Liman Sanat Galerisi\'nde, 19 Ağustos\'a kadar açık kalacak sergide; sanatçının, kauçuk yaprakları üzerine yaptığı tabloların yanı sıra hediyelik ve süs eşyalarından oluşan 110 adet çalışması yer alıyor.

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