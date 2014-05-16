'Kauçuk askerlere' 70 yıl sonra tazminat

Brezilya Kongresi, İkinci Dünya Savaşı sırasında 55 bin kadar yoksul Brezilyalının Amerika Birleşik Devletleri'ne kauçuk üretmek için yağmur ormanlarına gönderilen işçilere tazminat ödenmesini öngören yasal düzenlemeyi onayladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında 55 bin kadar yoksul Brezilyalı, silah ve araç üretiminde kullanılan kauçuk üretimi için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yağmur ormanlarına gönderilmişti.

Amazon'daki koşulların kötü olması nedeniyle bir çok kişi sıtma, sarılık ve sarı hummadan öldü. Savaş sırasındaki katkılarından dolayı yaklaşık 6 bin kişiye ödeme yapılacak. Şimdi 80 ve 90'lı yaşlarda olan işçiler, 70 yıl sonra kişi başına 11,300'er dolar tutarında para alacak. Ölen yedi bin kadar işçinin yakınlarına da ödeme yapılacak.

Kongre üyesi Marcio Bittar, "İkinci Dünya Savaşı'nda özgür bir dünyada yaşamak isteyenlere yardım için milli görev için yıllarını harcayanları selamladıklarını" belirtirken, senatör Anibal Diniz işçileri "ulusal kahraman" olarak niteledi.

1943'te, ana kauçuk üreticisi Malezya'nın Japonya tarafından işgal edilmesi üzerine ABD Brezilya'ya yönelmişti. Brezilya hükümetinin çağrısı üzerine, ülkenin kuzey doğusunda yaşayan binlerce yoksul Brezilyalı daha iyi bir yaşam umuduyla Amazon ormanlarındaki çiftliklere gitmişti. Daha sonra bu işçiler "kauçuk askerler" olarak anılmaya başlandı. Ancak binlerce işçi, tropikal hastalıklar ve jaguar, timsah ve yılan gibi hayvanların saldırıları sonucu hayatını kaybetti.