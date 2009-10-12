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Katya albümünün ilk klibini Antalya'da çekti

Göğüsleri ve bacaklarını 1'er milyon Euro'ya sigortalattıran Rus pop starı Katya Razumovskaya, yeni albümünün ilk klibini Antalya'da çekti.

12 Ekim 2009 03:00

Göğüsleri ve bacaklarını 1'er milyon euro'ya sigortalattıran Rus pop starı Katya Razumovskaya, ülkesinin tanınmış müzik yapım şirketlerinden Maxim Fadeev ile çıkarttığı yeni albümünün ilk klibini Antalya'da çekti.

Wella Kozmetik'in 2007 yılına kadar sözleşmeli yüzü olan Razumovskaya, bir koruma ordusuyla geldiği Antalya'da 5 gün boyunca klip rejisörü ve prodüktörü Evgeny Kuritsyan'ın kameraları karşısına geçti. Long Beach Resort Otel'de çekilen klipte, Rus turistler Razumovskaya'yı yakından izleme fırsatı buldu.

Şarkıcının sessiz sedasız gelip klibini çektiğini belirten Global Media Line Türkiye Temsilcisi Mutlu Güngör, klibin tüm Rus kanallarında gösterime gireceğini söyledi. Yine Rus starı Sergey Zverey'in 2 ay önce Antalya'da çektiği klibin şu an Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan ve tüm BDT ülkelerinde yayımlanmaya başladığını vurgulayan Güngör, “Ayrıca 15 müzik eğlence programında yayımlanıyor. Bu Antalya'nın gizli reklamıdır. Rusya ve çevresindeki ülke insanlarının, doğal güzelliklerimizden dolayı ülkemizi birinci tercih yapmalarını çok iyi değerlendiriyoruz” dedi.



Yakında yeni bir proje için Antalya'ya tekrar geleceğini belirten rejisör Kuritsyan ise “Bu şehir bizim için doğal stüdyo gibi. Hem insanlarınızın misafirperverliği hem de istediğimiz her planı çekebilme olanaklarından dolayı Antalya'yı seviyoruz” diye konuştu.  

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