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Katy Perry ve Orlando Bloom birlikte mi?

İkili, ilk kez Altın Küre Ödülleri'nde yan yana görüntülenmişti

08 Şubat 2016 14:56

Pop yıldızı Katy Perry ve ünlü aktör Orlando Bloom, artık gazetecilerden saklanmıyor. İlk kez Altın Küre Ödülleri'nin partisinde yakınlaşan ikili, önceki gün birlikte görüntülendi.

İkili önceki hafta Los Angeles'ta bir restorandan çıkarken görüntülenince ilişki yaşadıkları gündeme gelmişti. Hürriyet'te yer alab habere göre, Bloom ve Perry önceki gün de aynı araçta görüntülendi.

Çifte yakın kaynaklar süpermodel Miranda Kerr'den 5 yaşında bir çocuğu bulunan Bloom ve komedyen Russel Brand'den 2012'de boşanan Perry'nin ilişkisinin oldukça ciddi olduğunu idda ederken çift henüz birlikteliklerini kabul etmedi.

 

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