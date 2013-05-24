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Katy Perry sağlık sırrını açıkladı

28 yaşındaki şarkıcı, uyandığında, sabah kahvaltısında ve akşam olmak üzere güne 3 kez vitamin alıyor

24 Mayıs 2013 14:34

ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry, sağlık sırrını paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerine açıkladı. Perry, vitaminlerle dolu 3 torbayla verdiği pozu Twitter'da paylaştı.

28 yaşındaki şarkıcı, uyandığında, sabah kahvaltısında ve akşam olmak üzere güne 3 kez vitamin aldığını belirtti.

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ntvmsnbc'de yer alan habere göre Perry, People dergisine verdiği bir röportajda sağlığına dikkat ettiğini, iki saatlik konserlerinde enerjik olabilmek için dengeli beslendiğini ve besleyici gıdalar tükettiğini açıklamıştı.

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