Katy Perry sağlık sırrını açıkladı

ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry, sağlık sırrını paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerine açıkladı. Perry, vitaminlerle dolu 3 torbayla verdiği pozu Twitter'da paylaştı.

28 yaşındaki şarkıcı, uyandığında, sabah kahvaltısında ve akşam olmak üzere güne 3 kez vitamin aldığını belirtti.





ntvmsnbc'de yer alan habere göre Perry, People dergisine verdiği bir röportajda sağlığına dikkat ettiğini, iki saatlik konserlerinde enerjik olabilmek için dengeli beslendiğini ve besleyici gıdalar tükettiğini açıklamıştı.