Katy Perry: Orlando Bloom'la beni mistisizm, komplolar ve uzaylılar bağlıyor

Ünlü şarkıcı Katy Perry, eşi Orlando Bloom'la ilişkilerine dair konuşurken, ruhani şeylere yönelik müşterek sevgilerinin onları birbirine bağladığını öne sürdü.

The Sunday Times Style'a verdiği röportajda Perry, Yüzüklerin Efendisi'nin (Lord of the Rings) yıldızı Bloom'un her sabah 7'de kalkarak "Bir saat zikir mantra meditasyonu yaptığını" açıkladı.

"Başlıca sevgi dillerimizden biri, manevi gelişim"

Şarkıcı şunları söyledi:

"Bizi birbirimize bağlayan şeylerden biri de ruhsal açıdan daha gelişmiş olma ve bu alemi araştırma arzusu. Başlıca sevgi dillerimizden biri, manevi gelişim.

"Mistisizmi, komploları, uzaylıları ve tüm bu şeyleri seviyoruz. Zihnin macerasını seviyoruz. Bu kesinlikle bizi birbirimize bağlayan bir şey."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Perry, hangi komplolara ya da uzaylılara atıfta bulunduğuna dair ayrıntı vermedi.

"I Kissed a Girl" şarkısıyla tanınan şarkıcı, geniş kapsamlı röportajda depresyonla mücadelelerini, Bloom'dan 2017'de kısa süreliğine ayrılmasını ve doğacak ilk çocuklarına dair heyecanını da ele aldı.

Mart ayında Perry, "Never Worn White" single'ının müzik videosu aracılığıyla hamileliğini duyurmuştu.