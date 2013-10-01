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Katy Perry: İntiharı düşündüm

Katy Perry şimdilerde John Mayer ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor

01 Ekim 2013 10:29

Ünlü şarkıcı Katy Perry komedyen eşi Russell Brand'den boşanmasının ardından intiharı düşündüğünü söyledi.

2011 yılında Russell Brand ile 1 yıl süren evliliğini hüsranla sonuçlandıran Katy Perry, Billboard Magazine'e verdiği röportajda boşanmanın ardından çok zor günler geçirdiğini söyledi.

"Kendi kendime sordum, 'Bu acıya dayanmak istiyor muyum? Yaşamaya devam etmeli miyim?'" sözleriyle geçirdiği zor günleri anlatan Perry, "Boşanma kağıtlarını aldığım gecenin sabahında kendimi banyoda yerde buldum" dedi.

Hayatına kaldığı yerden devam etmeyi başaran Perry'nin John Mayer ile mutlu bir beraberliği var.

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