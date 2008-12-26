Katy Perry de moda dünyasına giriyor

Pop dünyasının altını üstüne getiren 'I Kissed A Girl' yıldızı Katy Perry, şimdi de kendi tasarımlarıyla moda dünyasına adım atıyor.



"Moda hep ilgimi çekmiştir. Farklı farklı kıyafetler giyinmeyi çok seviyorum. Sanki bir tarih kitabından çıkmış gibi görünmek hoşuma gidiyor. Agyness Deyn ve Dita Von Teese benim moda ikonlarım." diyor Perry.



Perry kendisi hakkında da ilginç şeyler söylüyor: "Düşündüğümü söylemekten hiç çekinmem. Neysem oyum. Otel odasından çıkmaya korkan diğer ünlülere benzemem. Biraz çatlaklık da var tabii bende. Başkanlık seçimine falan katılmıyorum. O yüzden kasılmanın, kendini farklı göstermenin alemi yok."



EMA 2008'deki sunumunun ardından Katy Perry'nin moda dünyasına renk getireceğini hepimiz tahmin etmiştik zaten.

