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Katy Perry aşçı oluyor!

Katy Perry'nin iyi bir aşçı olmak için yemek kursuna yazılması adının aşk dedikodularına karıştığı John Mayer’ı etkilemek istemesine bağlayanıyor

23 Ağustos 2012 19:06

Amerikalı şarkıcı Katy Perry, kendine yeni bir hayat tarzı benimseyerek yemek kursuna yazıldı. Geçtiğimiz yıl eşi Russell Brand’den boşandığı süreçte, hayatıyla ilgili pek çok noktayı sorguladığını belirten güzel şarkıcı, artık insani değerleri hayatının merkezine koyarak yaşamak istediğini açıkladı.

Boşanma sürecinde dostunu düşmanını çok iyi anladığını söyleyen Perry, “Bundan böyle sadece beni gerçekten sevdiklerini bildiğim insanlarla vakit geçirecek ve yeni hobiler edinerek hayatımı zenginleştireceğim” diye konuştu.

Habetürk'te yer alan habere göre, Perry bundan böyle evinde daha çok vakit geçirmek istediğini açıkladı.

Yemek pişirme konusunda ders almaya başlayan şarkıcı, bu durumu Twitter hesabına “Allah’ım, insan olmayı öğreniyorum” yazarak hayranlarıyla paylaştı. Şarkıcı John Mayer’la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Perry’nin, midesine düşkün olan Mayer’ı etkileyebilmek için yemek kursuna başladığını öne sürenler bulunuyor. Güzel şarkıcı, bu konudaki iddiaları yanıtsız bırakıyor.

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Katy Perryyemek kursuJohn MayerRussell Brand

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