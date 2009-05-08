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Yaşam

'Katsayısı mesleki eğitimi bitirdi'

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkoç, ÖSS'deki adaletsiz katsayı uygulaması nedeniyle mesleki eğitimin yok olmaya başladığını belirtti.

08 Mayıs 2009 03:00

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H.Hüseyin Erkoç, ÖSS'deki adaletsiz katsayı uygulaması nedeniyle mesleki eğitimin yok olmaya başladığını belirtti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H.Hüseyin Erkoç, ÖSS'deki adaletsiz katsayı uygulaması nedeniyle mesleki eğitimin yok olmaya başladığını belirterek, hükümetin bu uygulamayı kaldırmasını istedi.Malatya'da İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi projesi kapsamında 'Hayat boyu öğrenme stratejileri' bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminere Malatya Valisi H. İbrahim Daşöz, İnönü Üniversitesi Rektörü Cemil Çelik, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Hüseyin Erkoç, YÖK Temsilcisi Prof.Dr. Abdullah Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu Türkiye delegasyon Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve sivil toplum kuruluş temsilcilerin yanı sıra yöneticiler katıldı.

Seminerin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, yok olmaya başlayan mesleki eğitimin bu projeler sayesinde hak ettiği yere gelmesini beklediklerini söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H.Hüseyin Erkoç da kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Erkoç, "ÖSS'deki adaletsiz katsayı uygulaması nedeniyle mesleki eğitim yok olmaya başladı. Hükümetten bir an evvel bu uygulamayı kaldırmasını bekliyoruz." dedi.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ise, hayat boyu öğrenmenin kendilerini esnek öğrenme sistemlerinin kurulmasına doğru götürdüğüne dikkat çekti. Balcı, bir ülkenin tüm vatandaşlarının öğrenme fırsatlarından yararlanabilme imkânlarını sağlamak gerektiğini kaydetti

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