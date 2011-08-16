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Yaşam

Katsayı kalktı öğrenciler İmam Hatip’e akın etti

Üniversitelerdeki kat sayı engelinin ortadan kalkmasıyla birlikte İmam Hatip Liseleri’ne olan ilgi yeniden arttı.

16 Ağustos 2011 03:00

T24 - Üniversitelerdeki kat sayı engelinin ortadan kalkmasıyla birlikte İmam Hatip Liseleri’ne olan ilgi yeniden arttı.


28 Şubat kararlarının ardından 16 Temmuz 1997’de, 8 yıllık kesintisiz eğitim yasalaşınca, İHL’lerin orta kısımları kapatılmıştı. Bu yıldan itibaren de öğrenci sayısı AKP iktidara gelene kadar kademeli olarak düştü.


AKP ikdarı etkisi

İmam hatip liselerindeki öğrenci sayıları 1996-1997 yılında 512 bin ile tavan yaparken her yıl öğrenci sayısı kademeli olarak azalan okullardaki öğrenci sayısı 2002’ye gelindiğinde 1975 yılının da gerisinde azalarak, 71 bin öğrenciye kadar düştü.


AKP’nin iktidara gelmesi ile okullarda düzenli olarak öğrenci artışı yaşandı ve 2009 yılında öğrenci sayısı 160 bine dayandı. Bu dönemde okullardaki kız öğrenci sayısı da erkek öğrenci sayısını geçti.


2008-2009 öğretim yılı itibarı ile 458 İHL’nde 77.121’i kız, 65.916’sı erkek olmak üzere, toplam 143.637 öğrenci okurken 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 112 bini erkek, 123 bini kız olmak üzere bu okullarda 235 bin öğrenci okuyor.


AKP iktidarının ilk 6 yılında yeni İHL’de açılmazken 2009’da yaklaşık 10, 2010 yılında da 28 yeni İHL açıldı. Geçen yıl 235 bin öğrencisi olan okulların bu yıl öğrencis sayısının 290 bini bulması, hatta biraz daha aşmasının beklendiği ifade edildi.


Okullarda boş kontenjanın bulmanın imkansız olduğu, sınıf mevcutlarının da sınırı aştığı ifade ediliyor.


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