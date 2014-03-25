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Dünya
Deutsche Welle

Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara bilimsel inceleme

Alman Katolik Kilisesi, kuruma bağlı eğitim kurumlarında ortaya çıkan cinsel istismar vakalarını bilimsel yöntemlerle araştırmaya karar verdi.

25 Mart 2014 12:50


Konuyla ilgili açıklama, Alman Piskoposlar Konferansı İstismar İddialarını Araştırma Görevlisi Stephan Ackermann ve komisyon başkanı Prof. Harald Dreißing tarafından yapıldı.

Cinsel istismar vakalarını araştıracak bilimsel komisyonda adli tıp, sosyoloji, kriminoloji ve psikoloji uzmanı 7 profesör yer alıyor. Uzmanlar 3,5 yıl boyunca muhtelif arşivleri tarayacak, anketler düzenleyecek, mağdur ve faillerle mülakatlar yapacak.

'Kilise'nin hataları belirlenecek'

Piskopos Stephan Ackermann, "Araştırmanın hedefi, Kilise'nin bu karanlık yanına açıklık ve saydamlık getirmektir. Bunu yalnızca mağdurlar adına yapmıyoruz; bir daha asla tekrarlanmalarını önlemek üzere kurumun hatalarını belirlemek istiyoruz" dedi.

Araştırmacılar, 9 piskoposluğun 1945'ten bugüne tüm dosyalarını tarayabilecek. 18 piskoposluk bölgesi ise 2000 yılından bugüne arşivlerini komisyon üyelerine açtı. Kilise arşivlerinin yanı sıra ceza mahkemelerine yansıyan belgeler de göz önünde tutulacak.

Piskopos Ackermann ve Prof. Dreißing, araştırma sonuçlarının mutlaka yayınlanacağı sözünü verdiler. Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminolojik Araştırma Enstitüsü Başkanı Christian Pfeiffer başkanlığında bir komisyon daha önce bu çerçevede bir araştırma yapmış, Katolik Kilisesi'nin bazı temsilcileri araştırma sonuçlarının kamuoyuna açıklanması aşamasında müdahil olmakla suçlanmıştı.

Mağdurlar ne diyor?

Cinsel istismar mağdurları projeyi eleştirdi. Kurumsal İstismar Mağdurları Derneği'nden yapılan açıklamada, araştırmada yalnızca piskoposluk bölgesine ait verilerden yararlanılacak olması eleştirildi. Açıklamada, muhtelif tarikatların arşivlerinin araştırmaya temel oluşturmadığına dikkat çekildi ve "Bu arşivler, ancak tarikatların onayıyla incelenebiliyor. Bu, araştırmada önemli bir boşluğa yol açacak" ifadesine yer verildi.

İstismar mağdurlarının biraraya geldiği bir başka platform olan "Köşeli Masa" girişiminden de eleştiri geldi. Yapılan açıklamada, "Projenin 1 yıllık hazırlık safhası boyunca kiliseden hiçbir yetkili biz mağdurlar ile temas kurma çabası içinde olmamıştır" denildi. Girişim, cinsel istismar olaylarının bağımsız bir komisyon tarafından araştırılmasını istedi.

© Deusche Welle Türkçe

DW/dpa/NH/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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