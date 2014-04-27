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Dünya
Deutsche Welle

Katolik dünyası için büyük gün

Papa Francisco'nun yönettiği büyük ayinle Papa 23. Ioannes ve Papa 2. Jean Paul aziz ilan edildi

27 Nisan 2014 16:06

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nın aynı isimli meydanında yapılan ayine farklı milletlerden yüzbinlerce Katolik katıldı. Törende, geçen yıl görevinden istifa eden Emerit Papa 16. Benedikt de hazır bulundu.

1958-1963 yılları arasında görev yapan Papa 23. Ioannes ile 1978-2005 yılları arasında Katolik Kilisesi'nin liderliğini yürüten Papa 2. Ioannes Paulus'un (Jean Paul), "gerçekleştirdikleri mucizeler" dolayısıyla "aziz" ilan edilmeleri kararlaştırılmıştı.

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) haberine göre, ayinde dünyanın çeşitli yerlerinden 150 kardinal, yaklaşık bin piskopos ve 6 bin rahibin yanı sıra 24'ten fazla devlet ve hükümet başkanı da hazır bulundu.

Sokaklarda sabahladılar

Papa 2. Ioannes Paulus'un (Jean Paul) esas adıyla Papa Karol Wojtyla'nın Polonyalı olması sebebiyle Aziz Petrus meydanında toplanan kalabalıktaki Polonya bayrağı sayısının çokluğu dikkati çekti.

Çok sayıda Katoliğin ayin sebebiyle günler öncesinden geldiği Vatikan ve civarında yollar, gerek güvenlik önlemleri gerekse yoğunluktan ötürü törenin başlamasına saatler kala trafiğe kapatıldı.

Aşırı talep dolayısıyla Roma'daki konaklama yerleri günler öncesinde dolarken, bazı ziyeretçilerin uyku tulumlarıyla Roma sokaklarında sabahladıkları görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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