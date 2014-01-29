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Dünya
Deutsche Welle

Katolik din adamı Meisner'e tepki

Köln Kardinali Joachim Meisner'in Müslüman aileler hakkında kullandığı ifadeler tepki topluyor.

29 Ocak 2014 13:38


Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde yer alan bir habere göre, Köln Kardinali Joachim Meisner muhafazakâr görüşleriyle bilinen "Neocatechumenal Way" isimli Katolik grubun temsilcilerini geçen hafta Cuma günü makamında kabul etti. Meisner, grup temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Sizden bir aile, üç Müslüman aileye denk geliyor" ifadelerini kullandı.

"Neocatechumenal Way" grubunun temsilcileri çok çocuklu ailelere yönelik teşvikleriyle tanınıyor. Köln Kardinali Joachim Meisner'in sözkonusu toplantıda, "Size yönelik eleştirilere her zaman, 'Bu iman gücünün ardında dünyaya 10 çocuk getiren ailelerin bulunduğunu biliyor musunuz?' gerekçesiyle karşılık veriyorum" dediği ileri sürüldü.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği sözcüsü Bekir Alboğa, "Meisner'in sözleri karşısında hayretini ifade edecek kelimeler bulmakta zorlandığını" söyledi. Alboğa, "Aynı sözleri bir Müslüman din adamı söylese çok büyük tepkiyle karşılaşırdı" dedi.

 

Sarrazin kıyaslaması

 

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, Kardinal Meisner'in görevden ayrılmasına kısa süre kala yaptığı bu çıkışla Sarrazin'e benzer bir adım attığına dikkat çekiyor. 80 yaşını dolduran Meisner, Papa'dan görevden affını istemişti. Meisner'in önümüzdeki ay görevden ayrılması bekleniyor. Mazyek'in Meisner ile kıyasladığı Alman Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi Thilo Sarrazin, 2010 yılında yazdığı "Almanya Kendini Yok Ediyor" adlı kitapta, Türklerin ve Müslümanların topluma uyum sağlamadıklarını öne sürmüş, eğitim düzeyi düşük göçmenlerin, Almanya'yı olumsuz şekilde etkileyerek aptallaştırdığını iddia etmişti.

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, "Meisner, Katolik Kilisesi ve yeni Papa'dan aşina olmadığımız İslam düşmanı bir söylem kullanıyor" diye konuştu.

Federal hükümetin göç, mülteciler ve uyumdan sorumlu devlet bakanı Aydan Özoğuz, "Katolik din adamı Meisner'in kişisel görüşleridir. Bu görüşleri anlamakta zorlansam da hakkında yorum yapmak istemiyorum" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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