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Yaşam

Kato'da PKK'ya operasyon

Beytüşşebap'ta dün Jandarma'ya düzenlenen saldırının ardından, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar Kato Dağı’nda yo

10 Eylül 2008 03:00

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Jandarma Komutanlığı’na önceki gece roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açan PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar Kato Dağı’nda yoğunlaştırıldı.

Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle teröristlerin bulunduğu alanlara Jandarma Özel Harekát Timleri indirilirken, PKK’lıların kaçış yolları tutuldu. Kobra tipi helikopterlerle de teröristlerin saklandığı mağaraları bombalandı. Operasyon bölgesine karadan da komandolar sevkedildi.

6 gözaltı İlçede saldırıyla ilgili Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece 6 eve baskın düzenledi. Evlerde arama yapan polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

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