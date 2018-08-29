Kato Dağı'nda kaplıca keyfi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı\'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası, şifa arayanları ağırlıyor. Sıcak havaya rağmen kaplıca suyuna girenler, eski tesisin bakımsızlıktan çürümeye terk edildiğini belirterek, bölgeye modern bir tesis yapılmasını istedi.

Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı\'nın büyük oranda terörden arındırılmasından sonra oluşan huzur ortamının ardından, Zümrüt Kaplıcası şifa arayanların mekanı oldu. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Kato Dağı eteklerindeki Ilıcak köyündeki Zümrüt Kaplıcası, yaz ve kış aylarında yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Van\'dan gelenler, duş alıp, ardından da kaplıcaya giriyor. Özellikle romatizma hastalıklarına iyi geldiği belirtilen kaplıcanın bölgede yoğun ilgi gördüğünü anlatan vatandaşlar, yeni tesis yapılmasını istedi.

Uzun yıllar devam eden çatışmalarla birlikte kimsenin gelmemesi nedeniyle yıkılmaya yüz tutan tesisin yenilenmesini isteyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Kaplıca alanına yüzlerce araçla gelen vatandaşlardan bazıları tesisler eski olduğu için kurdukları çadırlarda kaldıklarını söyledi.



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