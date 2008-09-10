Kato Dağı'nda dev operasyon

Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle teröristlerin bulunduğu alanlara Jandarma Özel Harekát Timleri indirilirken, PKK’lıların kaçış yolları tutuldu. Kobra tipi helikopterlerle de teröristlerin saklandığı mağaraları bombalandı. Operasyon bölgesine karadan da komandolar sevkedildi.



6 gözaltı İlçede saldırıyla ilgili Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece 6 eve baskın düzenledi. Evlerde arama yapan polis 6 kişiyi gözaltına aldı.