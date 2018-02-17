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Kato Dağı eteklerindeki kaplıcada sağlık arıyorlar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinin Ilıcak köyü yakınlarında bulunan Zümrüt Kaplıcası, soğuk havaya rağmen şifa arayanları ağırlıyor

17 Şubat 2018 13:05

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinin Ilıcak köyü yakınlarında bulunan Zümrüt Kaplıcası, soğuk havaya rağmen şifa arayanları ağırlıyor. Kış ayları olmasına rağmen kaplıca suyuna girenler, bölgeye modern bir tesis yapılmasını istiyor
Beytüşşebap ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kato Dağı eteklerindeki Ilıcak köyündeki kaplıca, yaz ve kış aylarında yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Şırnak, Hakkari ,Diyarbakır ve Van gibi kentlerden gelenler, bir zamanlar terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgede soğuk havaya rağmen duş alıp, ardından da sıcak kaplıcaya giriyor. Özellikle romatizmal hastalıklara iyi geldiği belirtilen Zümrüt Kaplıcası\'nın bölge insanı tarafından yoğun olarak tercih edildiğini anlatan Gıyasettin Aşan,\"Kış aylarında bazen yolarımız kapanıyor. Sıkıntılı olmasına rağmen geliyoruz. Yetkililerden burada bir tesis veya otel yapılmasını istiyoruz\" dedi.

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