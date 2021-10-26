Katmerciler, döviz borçlarının bir kısmını TL'ye çevirdi

Katmerciler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada döviz borçlarının bir kısmını TL'ye çevirdiğini duyurdu.

Şirket döviz açık pozisyonunu azaltmak için 11.6 milyon Euro borcu 10.79 lira kurdan, 1 milyon Dolar borcu da 9.60 lira kurdan yıllık yüzde 20 faizle TL'ye çevirdi.

Şirketin KAP' yaptığı açıklamada ayrıca finansal kuruluşlara bugünden itibaren yabancı para birimi cinsinden güncel borçları toplam 31,4 milyon Euro ve 376,1 bin Dolar olarak kaydedildi.

Açıklamada şirketin 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar finansal kuruluşlara döviz cinsinden herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı da aktarıldı.