Katliamın haberini önceden vermiş

Zonguldak Çaycuma’da eşi Ayşe Köksal’ı, kayınpederini, kayınvalidesini, iki baldızını ve kayınbiraderini öldüren Şafak Köksal’ın, olaydan 5 gün önce karısına mesaj göndererek katliamdan haberder ettiği belirlendi.15 Ağustos’taki ilk mesajında, “Ayşe seni çok seviyordum, ama sen bana yanlış yaptın. Bir tanecik oğlumun büyüyüşünü bile göstermedin. Ama sonu çok kötü bitecek. Yemin ederim, ya siz beni vurun, yoksa ben sizden çok kişinin canını alacağım. İçimdeki nefret, intikam büyüyor, bunu bil” yazan Köksal, 16 Ağustos’taki mesajında ise şöyle diyor: “Sen istediğin ocağa gittin gördün. Bu sefer açma da açamayacaksınız. Babana söyle kendini gözetsin. Oğlumu bana vermediğiniz taktirde huzur yok, Allahsızlar.” Ve, 17 Ağustos’taki son mesajı: “Çaycuma’da bulaşacaklarınla buluştun mu? Cuma günü görüşeceğiz. Seninle değil hepinizle. Ben de dağı basmazsam.”Katliamdan, bir arkadaşının asker uğurlama törenine katıldığı için sağ kurtulan ailenin tek ferdi Ali Köroğlu, kız kardeşinin bu tehdit mesajlarını aileden kimseye göstermediğini söyledi. Köroğlu, “Eğer bu mesajları önceden görsem ailemi göz göre göre ateşe atmazdım” dedi.