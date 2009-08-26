Katliamın haberini önceden vermiş

Eşini ve eşinin ailesini katleden beni vurun!' diye haykıran adamın ifadelerinden sonra şimdi de yolladığı mesaj ortaya çıktı.
Zonguldak Çaycuma’da eşi Ayşe Köksal’ı, kayınpederini, kayınvalidesini,
iki baldızını ve kayınbiraderini öldüren Şafak Köksal’ın, olaydan 5 gün
önce karısına mesaj göndererek katliamdan haberder ettiği belirlendi.15
Ağustos’taki ilk mesajında, “Ayşe seni çok seviyordum, ama sen bana
yanlış yaptın. Bir tanecik oğlumun büyüyüşünü bile göstermedin. Ama
sonu çok kötü bitecek. Yemin ederim, ya siz beni vurun, yoksa ben
sizden çok kişinin canını alacağım. İçimdeki nefret, intikam büyüyor,
bunu bil” yazan Köksal, 16 Ağustos’taki mesajında ise şöyle diyor: “Sen
istediğin ocağa gittin gördün. Bu sefer açma da açamayacaksınız. Babana
söyle kendini gözetsin. Oğlumu bana vermediğiniz taktirde huzur yok,
Allahsızlar.” Ve, 17 Ağustos’taki son mesajı: “Çaycuma’da
bulaşacaklarınla buluştun mu? Cuma günü görüşeceğiz. Seninle değil
hepinizle. Ben de dağı basmazsam.”
Katliamdan,
bir arkadaşının asker uğurlama törenine katıldığı için sağ kurtulan
ailenin tek ferdi Ali Köroğlu, kız kardeşinin bu tehdit mesajlarını
aileden kimseye göstermediğini söyledi. Köroğlu, “Eğer bu mesajları
önceden görsem ailemi göz göre göre ateşe atmazdım” dedi.