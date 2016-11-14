Katliamdan kurtulan yazar, Suruç’u kitaplaştırdı: Hiçbir Düş Yarım Kalmayacak

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik canlı bomba saldırısından sağ kurtulan yazar Mehmet Lütfü Özdemir’in katliamı anlattığı Hiçbir Düş Yarım Kalmayacak kitabı satışa sunuldu.

‘Hiçbir Düş Yarım Kalmayacak’ kitabı, ‘Suruç Katliamı’nın öncesini, anını ve sonrasını tanıklarıyla ve arka planıyla ortaya koyan tarihsel bir belge niteliği taşıyor. Ceylan Yayınları’ndan çıkan kitap 232 sayfadan oluşuyor.

Kitap, 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı boyunca Ceylan Yayınları - 3509/B standından kitabı temin edilebilir.

Ne olmuştu?

SGDF’nin (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) 19-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında Kobani’de, “Beraber Savunduk, Beraber İnşa Ediyoruz” şiarıyla gerçekleştirmek istediği ‘inşa kampanyası’ çerçevesinde SGDF üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yaşam hakkı savunucuları 19 Temmuz 2015 tarihinde yola çıkmıştı. Grup, 20 Temmuz 2015 günü öğle vaktinde Suruç’taki Amara Kültür Merkezi’nde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya uğradı, 33 kişi hayatını kaybederken yüzden fazla kişi de yaralandı.