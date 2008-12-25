Katliam gibi kaza

Ordu’da üniversitelileri
taşıyan minibüs, önündeki kamyondan fırlayan lastikten kaçmak isterken,
karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Biri yardımcı doçent, 4’ü
öğrenci 6 kişi can verdi
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
öğrencilerini taşıyan minübüs, önünde seyreden kamyonun sağ arka yedek
lastiğinin yola fırlaması üzerine karşı şeritten gelen kamyonla
çarpıştı. Kazada biri yardımcı doçent, 4’ü üniversite öğrencisi 6 kişi
öldü, 12 kişi de yaralandı.
Kaza dün akşam saat 20.00 sıralarında Samsun’un Çarşamba ilçesi
Ampartepe mevkiinde meydana geldi. Dün teknik gezi için Samsun’a gelen
ve burada incelemelerini tamamlayan Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
öğrencileri, akşam saatlerinde Ordu’ya dönmek üzere yola çıktı.
Kazanın, Bülent Bayram idaresindeki minübüsün, önünde giden Abdullah
Alemdar yönetimindeki kamyonun sağ arka yedek lastiğinin yola fırlaması
üzerine meydana geldiği belirtildi. Lastiğin üzerlerine geldiğini gören
Bayram’ın ani bir manevra yapması sonucu, kayganlaşan yolda minibüsün
karşı şeride geçerek Aktaş’ın kullandığı kamyonla çarpıştığı anlaşıldı.
Alemdar gözaltına alındı.
Karayolunun kan gölüne döndüğü kazada, Bayram ile Tarla Bitkileri
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahin Dere, öğrenciler Yasemin Yetiş
(20), Hatice Özenli (19), Musa Gündüz ve Yalçın Yetim hayatını
kaybetti. Yaralanan Bedriye Bayram, Esra Taşçı, Yeşim Nihal Aslan,
Yakup Eren, Nadire Canpolat, Serkan Öztürk, Şenol Çelik, Filiz Melek,
Muharrem Aslan, Burcu Korkmaz, Ayşegül Pırlı ve Melek Bulut hastaneye
kaldırıldı.