Katliam gibi kaza

Ordu’da üniversitelileri taşıyan minibüs, önündeki kamyondan fırlayan lastikten kaçmak isterken, karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Biri yardımcı doçent, 4’ü öğrenci 6 kişi can verdi



Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerini taşıyan minübüs, önünde seyreden kamyonun sağ arka yedek lastiğinin yola fırlaması üzerine karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Kazada biri yardımcı doçent, 4’ü üniversite öğrencisi 6 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.



Kaza dün akşam saat 20.00 sıralarında Samsun’un Çarşamba ilçesi Ampartepe mevkiinde meydana geldi. Dün teknik gezi için Samsun’a gelen ve burada incelemelerini tamamlayan Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, akşam saatlerinde Ordu’ya dönmek üzere yola çıktı.

Kazanın, Bülent Bayram idaresindeki minübüsün, önünde giden Abdullah Alemdar yönetimindeki kamyonun sağ arka yedek lastiğinin yola fırlaması üzerine meydana geldiği belirtildi. Lastiğin üzerlerine geldiğini gören Bayram’ın ani bir manevra yapması sonucu, kayganlaşan yolda minibüsün karşı şeride geçerek Aktaş’ın kullandığı kamyonla çarpıştığı anlaşıldı. Alemdar gözaltına alındı.



Karayolunun kan gölüne döndüğü kazada, Bayram ile Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahin Dere, öğrenciler Yasemin Yetiş (20), Hatice Özenli (19), Musa Gündüz ve Yalçın Yetim hayatını kaybetti. Yaralanan Bedriye Bayram, Esra Taşçı, Yeşim Nihal Aslan, Yakup Eren, Nadire Canpolat, Serkan Öztürk, Şenol Çelik, Filiz Melek, Muharrem Aslan, Burcu Korkmaz, Ayşegül Pırlı ve Melek Bulut hastaneye kaldırıldı.