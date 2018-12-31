"Katliam çağrısı yapan Siirt İl Müftüsü hakkında işlem başlatıldı mı?"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok'un verdiği röportajda Charlie Hebdo Katliamı'nı örnek göstererek OdaTV'yi hedef gösterdiği sözlerini Meclis'e taşıdı. CHP'li Şeker, konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Şeker, Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok'un İlke Haber Ajansı'na (İLKHA) verdiği röportajda Charlie Hebdo katliamını örnek göstererek OdaTV'yi alenen hedef gösterdiğini belirtti.

Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok şunları söylemişti:

“Charlie Hebdo davasında olsun, Efendimiz döneminde Ka’b Bin Eşrefler olsun sürekli Müslümanları dilleriyle istihza ederek, alay ederek, kampanyalarla, bir takım algı operasyonlarıyla hakaret eden insanların hiçbirinin yanına kar kalmamış bu yaptıkları biliyorsunuz."

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Şeker, şu soruları yöneltti:

"Oda TV'yi hedef gösteren ve Charlie Hebdo katliamını örnek göstererek aleni katliam çağrısında bulunan Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok hakkında başlatılan herhangi bir idari ya da adli işlem var mıdır?

"Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok hakkında herhangi bir idari ya da adli işlem başlatılmadı ise bu işlemler için birilerinin bu çağrıyı görev kabul edip katliam gerçekleştirmesi mi beklenmektedir?

"OdaTV'ye ve çalışanlarına yönelik herhangi bir koruma işlemi başlatılmış mıdır?"

"Yılbaşı kutlayanlar da hedef gösteriliyor"

Öte yandan 2016 yılını 2017 yılına bağlayan gece İstanbul'da gerçekleştirilen Reina katliamını da hatırlatan CHP'li Şeker, son günlerde Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı kutlayanları hedef gösteren afişlerin asıldığını, bildirilerin dağıtıldığını ve okullarda yılbaşı kutlanmaması yönünde baskıların arttığını belirterek;

"Yılbaşını kutlayan vatandaşları alenen hedef gösteren afiş, bildiri ve söylemlere yönelik başlatılan herhangi bir adli ya da idari işlem var mıdır?"

"Reina katliamı benzeri yeni bir saldırı ya da katliamın gerçekleştirilmemesi için alınan tedbirler nelerdir? sorularının yanıtlanmasını istedi.

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Ne olmuştu?

Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, İlke Haber Ajansı'na verdiği röportajda haber sitesi OdaTV hakkında konuşurken, 7 Ocak 2015'te 12 kişinin öldürüldüğü Charlie Hebdo saldırısını örnek göstermişti.

Kamuoyunda Hizbullah'a yakın olarak bilinen İlke Haber Ajansı'na (İLKHA) konuşan Altıok şunları söylemişti:

"Charlie Hebdo davasında olsun, Efendimiz döneminde Ka'b Bin Eşrefler olsun sürekli Müslümanları dilleriyle istihza ederek, alay ederek, kampanyalarla, bir takım algı operasyonlarıyla hakaret eden insanların hiçbirinin yanına kar kalmamış bu yaptıkları biliyorsunuz. Ben inanıyorum ki toplum vicdanında, nezdinde bunlar yine mahkûm olacaklardır. Ve özür dilemeye davet ediyorum bu beyefendileri. Çünkü tövbe kabul edilir biliyorsunuz ölmeden önce."