Hizbullah'ın yayın organında Odatv'yi hedef gösteren müftü: Charlie Hebdo'nun yanına kar kalmadı

Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok Hizbullah’ın yayın organı İLKHA'ya verdiği röportajda Odatv'yi hedef gösterdi.

Altıok, 2015 yılında 12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıyı örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Charlie Hebdo davasında olsun, Efendimiz döneminde Ka’b Bin Eşrefler olsun sürekli Müslümanları dilleriyle istihza ederek, alay ederek, kampanyalarla, bir takım algı operasyonlarıyla hakaret eden insanların hiçbirinin yanına kar kalmamış bu yaptıkları biliyorsunuz. Ben inanıyorum ki toplum vicdanında, nezdinde bunlar yine mahkum olacaklardır. Ve özür dilemeye davet ediyorum bu beyefendileri. Çünkü tevbe kabul edilir biliyorsunuz (gülümsüyor) ölmeden önce.”

Altıok'un örnek verdiği Ka’b Bin Eşref, Hazreti Muhammed döneminde öldürülen bir şair.