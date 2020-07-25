Katledilen Fatma Altınmakas'ın haberlerine erişim engeli!

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, evli olduğu erkeğin kardeşi tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılıp evli olduğu erkek tarafından öldürülen Fatma Altınmakas'a dair haberlere erişim engeli getirtti.

Muş’un Malazgirt ilçesinde kayınbiraderi tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığı için şikâyetçi olduktan sonra evli olduğu erkek tarafından öldürülen Fatma Altınmakas’a dair bazı haberlere erişim engeli getirildi.

Erişim engeli için başvuran ise Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü oldu.

Şikâyetinden iki gün sonra öldürüldü

Katledilen Fatma Altınmakas, 12 Temmuz günü Konakkuran Jandarma Karakolunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla, evli olduğu erkeğin kardeşi Sinan Altınmakas'ı şikâyet etti.

Türkçe bilmeyen Altınmakas’ın ifadesinde Kürtçe tercüman bulundurulmadığı için darbedildiğini anlatamadığı ancak sağlık kontrolü için götürüldüğü Adli Tıpta şiddetin belirlendiği söylendi. 6 çocuk annesi Fatma Altınmakas, başvurusundan iki gün sonra, 14 Temmuz’da kocası Kazım Altınmakas tarafından öldürüldü.

Evrensel haberine erişim engeli

Fatma Altınmakas cinayetinin arkaplanını sorgulayan bu haberlere erişim engeli getirildi. Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün başvurusuyla mahkeme, Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberleştirdiği bilgilerle, Evrensel.net’te yayımlanan “Öldürülen Fatma Altınmakas’ın kardeşi: Ablam toplumsal baskıyla öldürüldü” başlıklı habere erişim engeli getirdi. Mahkeme kararında, bu haberin yanı sıra pek çok haber sitesinde Fatma Altınmakas cinayetine dair haberlere de erişim engeli getirildiği görülüyor.

#FatmaAltınmakasasesol etiketi engellendi

Mahkemenin erişim engeli kararında, onlarca haber sitesinde yer alan haberlerin yanı sıra Ekşisözlük'teki Fatma Altınmakas başlığına ve Twitter'da #FatmaAltınmakasaSesOl etiketi ile yapılan paylaşımlara erişim engeli getirildi. Twitter'ın erişim engeli kararını uygulayıp uygulamayacağı henüz bilinmiyor.

Erişim engeli başvurusunda Fatma Altınmakas’ın çocuklarının psikolojileri gerekçe gösterildi

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, Malazgirt Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı erişim engeli başvurusunda, katledilen Fatma Altınmakas’ın çocuklarının psikolojilerinin bu haberler nedeniyle olumsuz etkilenebileceği belirtildi.