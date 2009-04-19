Katledilen Alman'ın kızı üç madalya aldı

Malatya’da Zirve Yayınevi katliamında öldrülen Alman Geske’nin 10 yaşındaki kızı yüzmede üç dalda madalya aldı.



Malatya Zirve Yayınevi katliamında öldürülen Alman Tilman Ekkehart Geske'nin 10 yaşındaki kızı Miriam, babasının ölüm yıldönümünde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal adına düzenlenen yüzme yarışmasında 3 dalda birinci oldu. Aldığı kupayı babasına hediye eden Miriam, 'Keşke yanımda olsaydı, onu çok özledim' dedi



Türkiye'nin yakın tarihindeki en vahşi katliamlardan olan Malatya Zirve Katiamı'nın ikinci yıldönümünde, sevinç ve hüzün bir arada yaşandı. Öldürülen Tilman Ekkehart Geske'nin 10 yaşındaki kızı, babasının ölüm yıldönümünde katıldığı yüzme yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği'nin Malatya'da merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal anısına düzenlediği yüzme yarışmasına katılan Miriam, kendi grubunda 50 metre sırtüstü, 100 metre serbest ve 50 metre serbest dallarında birinci oldu.

Miriam yarışma öncesi de saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudu.



‘Ona minnettarım’



Babasının ölüm yıldönümünde kazandığı başarıyı AKŞAM'a anlatan Miriam Geske, 'Babamla birlikte gittiğimiz bir tatil köyünde yüzmeyi babam öğretti ve onun sayesinde bu spora başladım. 3 yıldır babamın sayesinde yüzmede dereceler yapıyorum. Ona minnettarım. Şu ana kadar girdiğim müsabakaların hepsinde güzel dereceler aldım. Bir kupa ve birçok da başarı belgem var. Babam bütün bunları görmedi, sevinemedi. Ama eminim ki o da şimdi bir yerlerde beni görüyor, aldığım derecelerle mutlu oluyordur. Bu gün elde ettiğim başarının ise benim için anlamı büyük. Babamı çok seviyorum ve çok özledim' dedi.



‘Sorun yaşıyoruz’



Kızını yarışmaya hazırlarken birçok sorunlarla karşılaştığını anlatan anne Suzanna Geske ise, 'Kızım birçok müsabakada dereceye girdi. Okuduğu okulu temsilen de yarışmalara katıldı ve okuluna birincilikler kazandırdı. Babasının ölümünün ikinci yıldönümünde aldığı bu başarı bizi çok mutlu etti. Kızım yarışmadan bir gün önce Alman vatandaşı olduğumuz için lisans sorunu yaşadı. Ancak antrenörü İsmail Bey'in girişimleri sonucu, yarışmaya girmeye hak kazandı. Yüzmeden zevk aldığını söylüyor. Bana da artık kupa ve madalyalar için yarışacağını söylemişti. Aldığı bu başarıyla sözünü yerine getirdi. Umarız daha güzel yerlerde yarışır ve bizi mutlu eder' şeklinde konuştu.



Ergenekon'da soruşturuluyor



Malatya'da 2 yıl önce Zirve Yayınevi'ni basan 4 kişi, burada çalışan Alman vatandaşı Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel'i boğazlarını keserek öldürdü. Polis, zanlılardan Salih Gürler (20), Cuma Özdemir (20), Hamit Çeker (19) ve Abuzer Yıldırım'ı (19) olay yerinde yakaladı. Olaydan sonra üçüncü katın penceresinden kaçmak isterken düşerek yaralanan Emre Günaydın, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınmış, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 2 yıldır devam eden Zirve Yayınevi katliamı davası ile Ergenekon davası arasında bağlantı olduğu öne sürüldü. Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Malatya'dan incelemek üzere dava dosyasını istedi.



Baba mezarını ziyaret etti



Miriam, ödülünü aldıktan sonra ailesiyle birlikte babasının mezarına gitti. Miriam, annesi Susanna Geske, 14 yaşındaki ablası Micha ve 12 yaşındaki ağabeyi Lukas ile birlikte, Malatya Ermeni Mezarlığı'ndaki baba mezarına çiçek bıraktı. Anma törenine Diyarbakır Kiliseler Başpastörü Ahmet Güvener'in yanı sıra farklı illerden gelen cemaat üyeleri ve Malatya'dan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Susanna Geske'nin yakasındaki Türk bayrağı rozeti dikkati çekerken, ilahi okuyan ve mezara çiçek bırakan grup, törenin ardından mezarlıktan ayrıldı.

