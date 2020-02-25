Katlanabilir Huawei Mate Xs'in fiyatı belli oldu

Barcelona'da düzenlenecek MWC 2020’nin iptalinin ardından çevrimiçi bir etkinlik düzenleyen Huawei, katlanabilir telefon modelini görücüye çıkardı.

24-27 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde yapılması planlanan ancak yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 40'a yakın mobil teknoloji şirketinin katılmama kararı aldığı Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptal edildiğini açıklamıştı.



Bu karar sonrası fuarda görücüye çıkacak yeni ürünlerin nerede ve nasıl tanıtılacağı sorusu akıllara gelmişti. Çin merkezli Huawei'den ilk hamle geldi.

MWC 2020’nin iptalinin ardından bir etkinlik düzenleyen Huawei, katlanabilir telefon modelini görücüye çıkardı.

Huawei Mate Xs'in özellikleri

2480 x 1148 çözünürlüğe ev sahipliği yapan 6.6 inçlik bir ekrana sahip cihazın ekranını 19.5: 9 en boy oranına sahip.



5G desteği ile gelen cihaz tablet formuna dönüştüğünde ise ekran büyüklüğü 8 inçe yükseliyor.

8 GB RAM telefonun 512 GB depolama seçeneği bulunuyor.



Kırmızı ve yeşil olarak iki renk seçeneğine sahip olan model USB-C portuna ev sahipliği yapıyor.



Cihazın ana kamerasına bakıldığında 40 Megapiksellik bir çözünürlük karşımıza çıkıyor. Buna 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip telefoto özellikli bir kamera ve 16 Megapiksellik 17 mm f/2.2 bir kamera eşlik ediyor.



4 bin 500 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 55W SuperCharge şarj desteğine sahip.



Huawei Mate Xs'in fiyatı 2 bin 499 euro olarak duyuruldu. Cihazın Türkiye fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.



Google servislerini kullanamayan Huawei Mate Xs için Çinli teknoloji devi Huawei Mobil Servisleri olarak adlandırdığı kendi mobil servislerini sunuyor.