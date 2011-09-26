-Katlanabilir ekranlı cep telefonları geliyor ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Güney Koreli elektronik şirketi Samsung'un katlanabilir ekranlı ve kırılmaz akıllı cep telefonlarını 2012'nin ikinci çeyreğinde piyasaya çıkaracağı bildirildi. International Businnes Times dergisi ve teknoloji çevrelerinden sızan haberlere göre, Samsung'un geçen Ocak ayında 11 cm genişliğinde ve sadece 0,3 mm kalınlığındaki katlanabilir "AMOLED" ekranları tanıtmasının ardından, bu teknolojiyi kullanan "rulo yapılabilir ve çekiç darbelerine dayanıklı" cep telefonları gelecek yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sunulacak. Atom kalınlığındaki "grafen" katmanlarının sıvı kristal ekranla bir araya getirildiği bu teknolojiyle üretilen ve Samsung'un "Galaxy Skin" adını verdiği konsept telefon, 800x480 yüksek çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, 8 megapiksel kamera ile 1Gb RAM ve 1,2 GHz işlemciye sahip bulunuyor.