Katkı payına tepki

Eğitim-Sen Denizli Şubesi, bazı okullarda okul aile birlikleri tarafından ihtiyaçların karşılanması için değişen miktarlarda katkı payı istendiğini, bu durumun anayasaya aykırı olduğunu savundu.



KESK'e bağlı Eğitim- Sen'in Denizli Şubesi Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Arslan, özellikle ilköğretim okullarında öğrenci velilerinden istenen katkı payı paralarına sert tepki gösterdi. Okullara devletten çok velilerin para aktardığını ileri süren Arslan, ``Bazı okullarda okul aile birliğinin katkı payı olarak velilerden yüksek miktarlarda para istemesi sürekli hale geldi. Artık okul ihtiyaçlarının neredeyse tamamı velilerden karşılanıyor. Okul Aile Birlikleri kurularak okullar para tahsil edilen kurumlara dönüştü. Neredeyse bütün okullarda ihtiyaçlar gerekçe gösterilerek katkı payı istenir hale geldi'' dedi.



Bunun son örneğinin, üstün yetenekli çocuklara eğitim verilen Denizli Bilim Sanat Merkezi'nde yaşandığını savunan Arslan, şunları söyledi:



``Bilim Sanat Merkezi Okul Aile Birliği aldığı kararda `kaliteli eğitim verilmesine katkı sağlamak' gibi tutarsız sebeplerle her öğrenciden yıllık 200 YTL katkı payı istedi. Bu meblağ ya peşin ya da aylık 20'şer YTL taksitler halinde İş Bankası'ndaki hesaba yatırılacak ya da makbuz karşılığı elden teslim edilebilecek. Denizli Bilim Sanat Merkezi'ne bağlı okul aile birliğinin bu uygulaması belgeleriyle ortadadır. Bu uygulama sadece Bilim Sanat Merkezi'nde değil tüm okullarda uygulanıyor. Eğitim-Sen olarak bu uygulamalara taviz vermeyeceğiz. Anayasa'nın 42'inci maddesine aykırı olan bu hukuksuzluğa Valimizin ve İl Milli Eğitim Müdürümüz'ün gerekli duyarlılığı göstereceğini umuyoruz. Eğer gerekli duyarlılık gösterilmezse Eğitim Sen olarak kamusal tepkimizi yasal ve meşru yollardan göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz.'' Arslan, ayrıca bazı okullardaki doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek durumda olan veliler bulunduğunu belirterek, ``Bu velilerin çocuklarının okuduğu okullarda nasıl bir uygulama yapılacak. Odun sobaları kurulup öğrencilerden her gün bir kucak odun getirmeleri mi istenecek? Yoksa bu öğrencilerin yanlarında battaniye taşımaları mı gerekecek?'' dedi.

