Katkı maddeleri erkeğin cinsel gücünü azaltıyor

Medical Research Council'in önde gelen bilim insanlarından Profesör Richard Sharpe tarafından yapılan araştırmaya göre birçok gıda, kozmetik ve temizlik ürününde kullanılan katkı maddeleri, erkeğin cinsel gücünü tehlikeye atıyor.



BBC'nin haberine göre Sharpe, insanları ve doğayı zararlı kimyasallardan korumak için çalışan yardım kuruluşu CHEM Trust'a, kimyasal katkı maddeleriyle erkeğin cinsel gücü arasındaki bağlantıyı kanıtlayan bir rapor sundu.



Sharpe, hormon bozukluğuna yol açan söz konusu kimyasalların, erkekleri daha anne karnındayken "kadınsılaştırdığını" ileri sürdü.



Doğum sırasında meydana gelen bozukluk sayısındaki artış, testis kanseri ve sperm sayısının azalmasıyla, bazı ürünlerdeki kimyasal katkılar arasında bağ kuran Sharpe, hormon bozukluğuna yol açan katkı maddelerinin, erkeklik hormonlarının sağlıklı çalışmamasından kısmen de olsa sorumlu olduğunu belirtti.

