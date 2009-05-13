Katır sırtında akaryakıt kaçakçılığı

Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri, İran üzerinden katır sırtında getirilen 5 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre, ilçenin İran sınır bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Öncüler köyü Budak mezrası Kale sırtı mevkisinde, akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen İran uyruklu B.S. ile S.N'yi yakaladı.



Jandarma ekipleri, zanlıların 50 katıra yüklediği bidonlardaki 5 bin 800 litre kaçak akaryakıta el koydu.



Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği, kaçak akaryakıtın Gümrük Müdürlüğü, katırların ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

