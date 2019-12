Katille göz göze geldim

Almanya’nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Winnenden’de 16 kişinin öldüğü okul katliamına tanık olan Büşra Paşaloğlu adlı öğrenci, tedavi gördüğü hastanede konuştu. Büşra, "Katil ile göz göze geldim. O an öleceğimi sandım. Ben kurtuldum, arkadaşlarım öldü" dedi.



Almanya, Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Winnenden kasabasında önceki gün 15 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Alman genci Tim Kretschmer’ın yarattığı faciayı yaşıyor. Tim Kretschmer’in katliam yaptığı okulda okuyan ve iki arkadaşını kaybeden Büşra Paşaloğlu, tedavi gördüğü Backnang Hastanesi’nde Hürriyet’e konuştu. Yaşadıklarının şokunu üzerinden atamayan ve güçlükle konuşan Büşra (14), yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Sabah dersteyken kapı açıldı ve siyah giyimli bir genç içeriye girdi. Tim olduğunu hemen anladım. Çünkü onu önceden tanıyordum. Elindeki silahı fark etmeme vakit kalmadan etrafa ateş açmaya başladı. O an öleceğimi sandım. Ancak o, silahını arkadaşlarıma doğrultarak ateş açtı. Donup kaldım. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Yaşadıklarım sanki saatler sürdü. Kurşunlardan biri kız arkadaşımın kafasına isabet etti. Sınıfta her yer kan gölüne döndü. Sonra silah sesi kesildi. Tim dışarı çıktı. Ben kurtuldum, arkadaşlarım öldü. Yaşadıklarımı unutmama imkán yok. Bir daha o okula gidemem. Gittiğim takdirde o acıları tekrar yaşamaktan korkuyorum."



Alman basınında saldırıda öldüğü yolunda haberler çıkan Selina Doğan ise, "Ölmedim, yaşıyorum. Katilin tabancasından çıkan bir mermi burnumu sıyırıp geçti. Yüzümden kanlar akmaya başladı" dedi. Tuncelili bir ailenin kızı olan Selina Doğan, "Saldırgan ateş açmaya başlayınca hemen yere atladım. Masayı devirip arkasına gizlenmeye çalıştım. Herkes çığlık atıyordu. Annemi arayıp ağlamaya başladım, ama telefon kesildi" dedi.



İnternette yazmış



OKULDA 12 EL ATEŞ ETTİ: Saldırgan, okulda 60, ateş açtığı kliniğin önünde 9 ve öldürüldüğü Wendlingen’de 44 el ateş etti (toplam 112). Öldüğü yerde kullanılmamış yüzlerce mermi daha bulundu. Okuldan çıktıktan sonra gittiği otomobil galerisinde araba istedi, kendisini reddededen satış elemanını da 13 el ateş ederek öldürdü. Evinde yapılan aramada ise babasına ait 4600 mermi bulundu.



İNTERNETTE UYARMIŞ: Kretschmer’in, çarşamba gece yarısı internette bir "chat" odasında, yapmayı planladığı katliamı ayrıntılarıyla anlattığı ortaya çıktı. Bir süredir aldığı psikolojik tedaviyi kısa süre önce bırakan Kretschmer, katliamdan yedi saat önce, kullanacağı silahları da sıralayarak şunları yazmış: "Silahlarım var. Sabah eski okuluma gideceğim. Yarın benim ismimi duyacaksınız. Bu ádi hayattan bıktım."



KIZ MESELESİ OLABİLİR: Saldırganın bir kızla olan ilişkisinin ardından katliamı planladığı iddia ediliyor. Ölenlerin çoğu kız.



YENİ YASA GÜNDEMDE: Bir günlük yas ilan edilen Almanya’da, silah kullanımına sınırlandırma getiren bir yasa çıkarılması gündemde.