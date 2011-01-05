Katilinin forğrafını çekti

T24- Filipinler'de bölge meclisinde görev yapan Reynaldo Dagsa'nın öldürülmeden hemen önce çektiği fotoğraf, katili olduğu düşünülen bir kişinin yakalanmasını sağladı.





Dagsa'nın çektiği fotoğraf, ailesinin kimliğini korumak amacıyla küçültülerek yayımlandı. Katil arka planda görülüyor.

Manila bölge meclisinde görev yapan Reynaldo Dagsa, yeni yılın ilk gününde ailesinin fotoğrafını çektiği sırada vurularak öldürülmüştü.

Ancak fotoğrafın geri planı incelendiğinde silahını Dagsa'ya yöneltmiş bir adamın bulunduğu anlaşıldı.

Dagsa'nın ailesinin fotoğrafı iletmesinin ardından emniyet güçleri, bir kişiyi cinayeti işlediği şüphesiyle tutukladı.

Fotoğrafta beyzbol şapkasını tersinden takmış bir kişi, Dagsa'nın kızı, eşi, kayınvalidesinin arkasında göze çarpıyor.



Silaha dayalı şiddet





Aile fertlerinin ise hemen arkalarındaki bu kişinin varlığından haberi yok.

Emniyet müdürü Jude Santos, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Dagsa'nın ailesini resmini çekerken, farkında olmadan kendisine silahını doğrultmuş olan katilinin de fotoğrafını çektiğini söyledi.

Aile üyelerinin yüzleri, koruma amacıyla basına dağıtılan fotoğraftan kesildi.

Filipinler'de silaha dayalı şiddet olayları yaygın şekilde yaşanıyor.

Ülkede hem karaborsadan hem de yasal yollardan ucuz silah edinmek mümkün.