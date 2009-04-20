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Yaşam

Katiline kahve yapmış

Adana'da oğluyla birlikte boğazları kesilerek öldürülen Filiz Tintaş’ın tatlı ikram ettiği katiline kahve hazırladığı ortayla çıktı.

20 Nisan 2009 03:00

Adana'da oğluyla birlikte boğazları kesilerek öldürülen Filiz Tintaş’ın tatlı ikram ettiği katiline kahve hazırladığı ortayla çıktı.

Adana'da boğazları kesilerek öldürülen Filiz Tintaş (29) ve oğlu Görkem (9) cinayetine ilişkin her detay, vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Polis ekipleri, katilin anne ve oğlu tanıyan birileri olduğu ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bu duruma işaret eden önemli bulgular var. Kapıda zorlama izi bulunmadı. Boğuşma yaşanmamış.

Filiz Tintaş, zanlıyla bir süre sohbet etmiş. Birlikte tatlı yemişler. Tintaş'ın cesedinin yatış şekline göre, misafirine kahve hazırlamak için gittiği mutfaktan dönüşte saldırıya uğramış.

Cani, annenin boğazını kestikten sonra Görkem'in odasına yönelmiş. Uyuyan çocuğun ağzını eliyle kapatmış ve onun da boğazını kesmiş. Ekipler, katilin cinayeti önceden planladığını düşünüyor.

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