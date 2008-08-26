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Yaşam

'Katilim şudur' dedi, öldü

Bıçaklanan Bekir Sarı, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polise saldırganın adını söyleyen Sarı, 10 dakika sonra hayatını kaybetti

26 Ağustos 2008 03:00

Konya'nın Karatay İlçesi'nde, Bekir Sarı (30) bıçaklanarak öldürüldü. Ağır yaralı halde ambulansla kaldırıldığı hastanede polise, kendisini bıçaklayanın yakın arkadaşı U.Ö. (33) olduğunu söyleyen Bekir Sarı, 10 dakika sonra hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Saraçoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan ve yakın arkadaş olan U.Ö. ve Bekir Sarı telefonda belirlenemeyen bir nedenle tartıştıktan sonra yüz yüze konuşmak için cadde üzerinde buluştu. Alkollü olan U.Ö. buluşma yerine arkadaşları H.Ç. (30) ve Ş.S. (33) ile birlikte minibüsle geldi. Aynı yere bir yakınının otomobiliyle gelen Sarı ile U.Ö. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada U.Ö., yanında taşıdığı bıçakla Bekir Sarı’yı kalbinden ve kalçasından bıçakladı. U.Ö., Ş.S. ve H.Ç., geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı. Aşırı kan kaybeden Sarı, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Sarı, hastaneye gelen polislere kendisini bıçaklayan kişinin yakın arkadaşı U.Ö. olduğunu söyledikten yaklaşık 10 dakika sonra, ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

İddia üzerine U.Ö.'nün bulunması için arama çalışmalarına başlayan polis, 6 ayrı yere baskın düzenledi. U.Ö. Eski Garaj’da bulunan bir dükkanda ele geçirilirken, Ş.S. ve H.Ç. de yakalandı. Gözaltına alınan ve aşırı alkollü olan zanlıların ifadesinin daha sonra alınacağı bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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