-KATILIM PAYIYLA İLAÇTA TASARRUF ANTALYA (A.A) - 22.10.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol Aydemir, katılım payı uygulamasıyla yazılan reçetelerde yüzde 8'lik azalma olduğunu belirterek, ilaç harcamalarında 2.5 milyarlık tasarruf sağlandığını kaydetti. Yazılan reçete sayısında dokuz ayda yüzde 8'lik azalma olduğunu, bunun rakamsal olarak ciddi bir tasarrufa karşılık geldiğini vurgulayan Aydemir, şu bilgileri verdi: ''Biz 2010'da global bütçe uygulamıştık, global bütçemiz 14.6 milyar TL idi. O hedefe ulaşmak için ilaçta katılım payı başta olmak üzere bazı tedbirler aldık. Eğer bunu yapmasaydık ilaç harcamalarımız 17. 5 milyar TL civarında olacaktı. İlaç harcamalarında 2.5 milyar TL civarında tasarrufumuz oldu. 2009'da ilaç harcamamız, 16.1 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Biz gerek bu tedbir, gerek ilaç fiyatlarındaki ciddi indirimle global bütçeyi 14.6 TL olarak belirledik. Şu anki tahminlerimiz bunun biraz üzerinde gösteriyor ama biz gerekli tedbirleri alacağız.'' Karekod uygulamasında herhangi bir sorun olmadığını sistemin iyi gittiğini de vurgulayan Birol Aydemir, ''2-3 yıldır bu sistemin üzerinde çalışıyorduk. Uygulamanın meyvelerini 2010'dan sonra alacağız. Geçiş döneminde olunduğu için bazı ilaçlar karekod etiketi yapıştırılmadan satılıyor. Şuna emin olabilirsiniz: 2011'den itibaren artık sahte, kaçak ilaçlar, hastalara ilaçların satılmaması gereken ilaçlar piyasada olmayacak. Merdiven altı ilaçlar bile orijinali gibi satılıyordu. Artık bunlar olmayacak. Ciddi bir sistem getirildi'' diye konuştu.