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Katili sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ele verdi

Erhan TEKTEN- İstanbul (DHA) - BAĞCILAR'da komşusunu öldüren kişiyi sosyal medyada paylaştığı düğmesiz hırka fotoğrafı ele verdi

29 Eylül 2018 13:52

Erhan TEKTEN- İstanbul (DHA) - BAĞCILAR\'da komşusunu öldüren kişiyi sosyal medyada paylaştığı düğmesiz hırka fotoğrafı ele verdi.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 21 Şubat\'ta Bağcılar\'da Moldova asıllı Türk vatandaşı T.A. adlı kadının  öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE DÜĞME BULUNDU
Cinayetin işlendiği evde inceleme yapan polis, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis olay sırasında binada
bulunan kişileri araştırdı. Aynı apartmanda oturan A.G\'yi takibe alan ekipler, şüphelinin sosyal medya hesabındaki kendisine ait paylaştığı fotoğrafları da inceledi. Bu arada, cinayetin işlendiği evde bir kıyafete ait siyah renkte fildişi şeklindeki düğme bulan ekipler, düğmenin kime ait olduğunu bulmak için araştırmalarını sürdürdü.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFI ELE VERDİ
Yapılan araştırmada A.G\'nin sosyal medyada paylaştığı kendisine ait fotoğraflarda hırkasının bir düğmesinin olmadığı tespit edildi.
Ekipler, paylaşılan fotoğrafın cinayet gününden sonra çekildiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.G.\'nin cinayeti kendisinin işlediğini, evden 200 dolar, 200 lira ve birkaç kol saati çaldığını, bu paralarla kuzenine doğum günü hediyesi aldığını itiraf ettiği öğrenildi. A.G. polis merkezindeki ifadesinin  tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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